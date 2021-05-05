Киев, , 16:00 — REGNUM Процесс вакцинации от COVID-19 необходимо ускорить на Украине. Об этом сообщил 5 мая президент страны Владимир Зеленский на традиционном селекторном совещании по противодействию распространению коронавируса.

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«Темпы вакцинации (на Украине — прим. ИА REGNUM) необходимо увеличивать, — сообщил глава государства, заявление которого обнародовала его пресс-служба. — Кроме того, нужно проводить разъяснительную работу среди людей о важности вакцинации».

Как передавало ИА REGNUM, 5 мая пресс-служба министерства здравоохранения Украины сообщила, что за минувшие сутки на Украине выявили более 2,5 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2.

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