Москва, , 15:59 — REGNUM Проект «Бессмертный полк — онлайн» уже второй год показывает свою востребованность в обществе. Старт приема заявок был дан 2 недели назад, и за это время к прошлогодним более чем 2,5 млн анкет уже присоединилось более 800 тысяч.

Акцию поддержала вдова недавно ушедшего Василия Ланового, Народного артиста СССР, сопредседателя Центрального штаба Бессмертного полка России — Народная артистка РФ Ирина Купченко, а также Народный артист России Олег Газманов, актер театра и кино Игорь Петренко и певица Полина Гагарина.

В прошлом году трансляция полка продолжалась более 20 суток. В этом году благодаря партнерам потоки трансляции будут разбиты по регионам, и каждый увидит своего ветерана именно в том городе, откуда он родом. Именно поэтому прием новых заявок ограничен 7 мая, чтобы успеть сформировать все региональные потоки.

В этом году большое внимание уделяется вопросам кибербезопасности, а также модерированию получаемых заявок. Во избежание попадания в полковые колонны военных преступников работают более 12 тысяч модераторов — это добровольцы из Бессмертного полка России, движения «Волонтеры Победы» и других общественных организаций, а также нейросеть Сбербанка. Из-за большого объема поступающей информации проверка может занять несколько дней.

Модераторы уже пресекли ряд провокационных попыток размещения в строю Бессмертного полка онлайн портретов нацистских преступников. Данные о разместивших их людях будут переданы в Следственный комитет России. Напомним, что в этом году вступил в силу закон об усилении уголовной ответственности за реабилитацию нацизма, к чему можно отнести размещение фото нацистских преступников в рядах онлайн шествия.

Трансляция пройдет во всех регионах страны 9 мая, начало в 15:00 по местному времени. Посмотреть ее можно будет на сайте проекта 2021.polkrf.ru, в социальных сетях ВКонтакте и «Одноклассники», на телеканалах, а также в онлайн кинотеатрах ОККО, IVI.RU, MORE. TV и платформе Смотрим.ру.