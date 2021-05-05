Симферополь, , 15:58 — REGNUM Вице-премьер России Марат Хуснуллин сравнил прекращение Украиной поставок пресной днепровской воды в Крым с геноцидом. Об этом Хуснуллин заявил сегодня, 5 мая, общаясь с журналистами в Симферополе.

«Абсолютно несправедливо лишать воды население. Это геноцид», — сказал Хуснуллин.

Напомним, что пресная вода из Днепра, поставляемая по Северо-Крымскому каналу, обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде. Однако после 2014 года, Когда Крым вернулся в состав России, пришедшие к власти на Украине бандеровцы и их приспешники перекрыли канал и Крым столкнулся с нехваткой водных ресурсов.

Российские власти ведут работу по созданию гидротехнической инфраструктуры, которая позволила бы закрыть все потребности Крыма в пресной воде.