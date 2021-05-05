Каменск-Уральский, Свердловская область, , 16:01 — REGNUM В Каменске-Уральском (Свердловская область) выдали жилье сироте 1998 года рождения, которой ранее отказали в предоставлении жилого помещения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Женщина была собственницей четвёртой части жилого дома в Туринске. Из-за этого гражданку не ставили на учёт с целью предоставления жилья. К ситуации подключилось надзорное ведомство.

В Межведомственной комиссии по оценке жилых помещений пришли к выводу, что имеющееся в собственности жилое помещение подлежит капремонту, ведь износ здания составляет 47%. В здании нет энергоснабжения, воды, газа, канализации и сантехники.

Прокурор обратился в суд с иском о признании за женщиной права на предоставление жилья. Суд удовлетворил исковое заявление, судебный акт пока не вступил в законную силу. Прокуратура намерена проконтролировать исполнение решения суда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Шалинском районе выдали квартиру девушке, которой не предоставили жильё, хотя она и состояла на учёте.

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