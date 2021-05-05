Москва, , 15:56 — REGNUM Испытания «умного костюма» строителя, позволяющего оценить производительность труда работника, завершились в Москве. Об этом 5 мая сообщается на портале mos.ru.

«На сегодняшний день апробирована методика и специализированное программное обеспечение с применением методов искусственного интеллекта для оценки производительности труда по специальностям «каменщик» и «сварщик» на базе прототипа умного костюма для мониторинга и визуализации деятельности работников», — рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Анализ полученных входе применения костюма данных позволяют рассчитать процент эффективности выполнения работ, время активной работы и бездействия, количество нарушений правил безопасности и охраны труда. При помощи этого механизма становится возможным составить статистические отчеты по каждому работнику в отдельности и в целом по площадке.

Результаты апробации показали эффективность костюма. Принято решение продолжить его разработку и совершенствование.

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