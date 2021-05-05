Новосибирск, , 15:55 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 5 мая, за минувшие сутки было выявлено 78 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 75 случаев.

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«Скончались ещё четыре пациента: женщина в возрасте 66 лет и мужчины в возрасте 92, 73 и 66 лет. Всего в регионе умерли 1772 человека, — сообщает оперативный штаб региона. — В отделениях реанимации находятся 49 человек, на ИВЛ — шесть пациентов».Всего в регионе зарегистрировано 41 479 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 2513 детей; 37 897 пациентов выздоровели (+27 за сутки).