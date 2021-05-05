Казань, , 15:59 — REGNUM В Татарии по состоянию на 4 мая произошло 2053 пожара, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года (1700 пожаров). Количество погибших на пожарах возросло на 93% (на 4 мая 2020 года — 45 человек, на 4 мая 2021 года — 87 человек). Такую статистику 5 мая привел замначальника ГУ МЧС России по РТ — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Сергей Сергеев.

Основное число происшествий приходится на жилой сектор 41% (859 случаев). Установка автономных пожарных извещателей существенно не повлияла на снижение смертности на пожарах. От возгорания сухой травы и мусора зарегистрировано пожаров 47% (971 случай), иные пожары — 12% (233 случая). По условиям, способствовавшим гибели людей, на пожарах в состоянии алкогольного опьянения произошли 56 случаев, или 64%, в состоянии сна — 12 случаев, или 14%, инвалидность, преклонный возраст — 11 случаев, или 12%.

Значительный рост пожаров был допущен, со слов Сергеева, в 31 муниципальном образовании, в 20 районах зафиксирован рост числа погибших на пожарах, в 14 районах выросло как число пожаров, так и погибших.

Только за четыре майских дня на пожарах в республике погибло 10 человек. По словам премьер-министра РТ Алексея Песошина, «такого роста отрицательной динамики по пожарам и гибели людей не помнят даже старожилы пожарной охраны». Глава кабмина РТ поручил выяснить причины роста количества пожаров и разработать меры для стабилизации ситуации.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии с 26 апреля до 16 мая действует особый противопожарный режим. На этот период запрещено разведение костров и других пожароопасных работ.

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