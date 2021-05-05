Москва, , 15:49 — REGNUM

К празднованию Дня Победы Российское движение школьников возвело монумент «Родина-мать зовет!» на российском сервере Minecraft, где 7 мая состоится масштабный онлайн-квест. Идея появления памятника в виртуальном мире принадлежит учащемуся 4 класса школы №33 города Смоленска Михаилу Гусеву.

«Мы с родителями любим ездить на море на машине. И мама с папой всегда строят путь так, чтобы я и мой брат могли узнать что-то новое. Мы ездили через Ростов-на-Дону и видели там памятник тачанке, но больше всего мне запомнился памятник «Родина-мать зовёт!». Он был очень большим и величественным. Поэтому я и решил к 9-му мая построить его в своей любимой игре — Minecraft. Я часто играю на сервере, созданном РДШ, и поэтому решил обратиться за помощью именно к ним!» — рассказал юный игрок.

Монумент «Родина-мать зовет!» стал одной из самых крупных достопримечательностей сервера и теперь будет выполнять функцию ориентира для игроков. Также на территории памятника созданы мини-игры для привлечения внимания к нему. Установлен памятник в примерном месте расположения Волгограда в реалиях игровой территории. В воссоздании памятника активисты РДШ уделили внимание высокой детализации, адекватному отображению материалов и внешнего вида памятника. А 7 мая в 17:00 по Москве Российское движение школьников проведет на сервере квест, посвященный Великой Отечественной войне.

Посмотреть, как создавался монумент в виртуальном мире можно здесь.

«Наш мир, ежедневная жизнь все быстрее перетекают в цифровое пространство, но есть вещи, которые должны быть вечно с нами. Это память о Победе, образ которой продолжает светить нам из прошлого, формируя настоящее. Важно оцифровать его и нести с собой дальше. Очень здорово, что активисты РДШ, которые самостоятельно развивают сервер игры Minecraft «Виртуальная Россия», уже этим озаботились. Они возвели памятник «Родина-мать» в виртуальном пространстве, показав, что это важно для них на самом деле, в мире реальном. Ведь для человеческого подвига нет границ и рамок», — отметила исполнительный директор РДШ Ирина Плещева.

Кроме того, в продолжении эксклюзивной постройки на российском сервере в игре Minecraft скульптуры «Родина — мать зовет!» активисты РДШ предложили дополнительную активность. Это создание наклейки «Родина-мать зовет!» для распространения в парках и городских общественных пространствах. Наклейки можно использовать на автомобилях, в квартире, на страницах школьных дневников и на других предметах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» создана указом Президента РФ Владимира Путина 29 октября 2015 года. Цель организации заключается в совершенствовании государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействии формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей.

В настоящий момент Российское движение школьников объединяет свыше 800 000 детей и 19 000 образовательных учреждений из 85 субъектов РФ и реализует 27 федеральных проектов различной направленности: экология, добровольчество, медиа, спорт, дизайн, самоуправление. Три входят в национальный проект «Образование».