Москва, 5 мая 2021, 15:49 — REGNUM
К празднованию Дня Победы Российское движение школьников возвело монумент «Родина-мать зовет!» на российском сервере Minecraft, где 7 мая состоится масштабный онлайн-квест. Идея появления памятника в виртуальном мире принадлежит учащемуся 4 класса школы №33 города Смоленска Михаилу Гусеву.
Монумент «Родина-мать зовет!» стал одной из самых крупных достопримечательностей сервера и теперь будет выполнять функцию ориентира для игроков. Также на территории памятника созданы мини-игры для привлечения внимания к нему. Установлен памятник в примерном месте расположения Волгограда в реалиях игровой территории. В воссоздании памятника активисты РДШ уделили внимание высокой детализации, адекватному отображению материалов и внешнего вида памятника. А 7 мая в 17:00 по Москве Российское движение школьников проведет на сервере квест, посвященный Великой Отечественной войне.
Посмотреть, как создавался монумент в виртуальном мире можно здесь.
Кроме того, в продолжении эксклюзивной постройки на российском сервере в игре Minecraft скульптуры «Родина — мать зовет!» активисты РДШ предложили дополнительную активность. Это создание наклейки «Родина-мать зовет!» для распространения в парках и городских общественных пространствах. Наклейки можно использовать на автомобилях, в квартире, на страницах школьных дневников и на других предметах.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» создана указом Президента РФ Владимира Путина 29 октября 2015 года. Цель организации заключается в совершенствовании государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействии формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей.
В настоящий момент Российское движение школьников объединяет свыше 800 000 детей и 19 000 образовательных учреждений из 85 субъектов РФ и реализует 27 федеральных проектов различной направленности: экология, добровольчество, медиа, спорт, дизайн, самоуправление. Три входят в национальный проект «Образование».