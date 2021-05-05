Бишкек, , 15:48 — REGNUM Все 30 лет независимости Киргизия была в постоянном поиске своего пути развития. Об этом сегодня, 5 мая, заявил президент Садыр Жапаров в своем послании народу страны.

«Я прекрасно понимаю, что у меня, как у главы государства, очень мало времени. Прошли времена пустых обещаний. В то, что через два-три года жизнь людей сказочно улучшится, уже никто не поверит», — подчеркнул он.

По словам Жапарова, с момента обретения Киргизией независимости в республике происходит деградация традиционных, культурных и духовных ценностей, стагнация системы госуправления и ослабление экономики, а также растет разрозненность общества и зависимость страны от внешних сил, особенно от ресурсов и центров влияния.

«Не буду критиковать прошлое и искать виновных. Наш мудрый народ и так прекрасно знает, кто есть кто. Время, данное нам историей на поиски путей развития, закончилось. Мы больше не можем себе позволить ошибаться», — констатировал президент.