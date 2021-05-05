Москва, , 15:47 — REGNUM Российская компания-лоукостер «Победа» приняла решение о возобновлении полётов в Рим с 12 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Полеты возобновятся 12 июня из аэропорта Внуково и будут выполняться один раз в неделю — по субботам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Победа» открыла уже второе итальянское направление из России: в текущем летнем сезоне уже выполняются рейсы Москва — Бергамо (Милан).

Продажа билетов на рейсы уже открыта. Въехать в эту европейскую страну на сегодняшний день могут граждане Италии, граждане РФ с видом на жительство в ЕС, высококвалифицированные медицинские работники, студенты, сотрудники дипмиссий, или граждане, которым требуется медицинская помощь.