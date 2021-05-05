Мадрид, 5 мая 2021, 15:58 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев обыграл Алехандро Давидович Фокину из Испании в матче второго круга теннисного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) серии «Мастерс» в Мадриде. Об этом 5 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Спортсмен из России переиграл испанца в трех сетах со счётом 4:6, 6:4, 6:2.
Соперники провели на корте 2 часа 13 минут. За этот временной отрезок Медведев, являющийся третьей ракеткой мира, подал навылет четыре раза, три раза ошибся при подаче и смог реализовать 5 из 16 брейк-пойнтов. Его оппонент, находящийся на 49-м месте в рейтинге АТР, не подал навылет ни разу, два раза ошибся при подаче и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов.
Отметим, в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Мадриде соперником Медведева станет чилийский спортсмен Кристьян Гарин.