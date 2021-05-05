Бишкек, , 15:47 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров в своем послании к народу сегодня, 5 мая, рассказал о том, что нужно сделать чиновникам для обеспечения экономического роста республики.

По словам главы государства, первая задача заключается в необходимости повысить приток инвестиций в страну и увеличить объемы экспорта.

«Одна из важнейших задач правительства и национального банка — обеспечение экономики капиталом», — добавил он.

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Вторая задача, как считает президент Киргизии — не допустить изоляции страны.

«Для этого необходимо обеспечить свободное перемещение товаров со странами основными торговыми партнерами. Также нужна вакцинация. Если мы не проведем вакцинацию населения, это станет проблемой, препятствующей перемещению граждан в условиях пандемии коронавируса», — пояснил он.

Третьей задачей Садыр Жапаров назвал недопущение роста цен на продовольствие и социально значимые товарами.

Подводя итог, глава государства отметил, что одно из важных условий антикризисной политики — решения должны приниматься быстро и оперативно.

«Требую, чтобы кабинет министров работал круглосуточно в режиме чрезвычайной ситуации!», — подчеркнул президент Киргизии.

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