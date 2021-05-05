Сеул, , 16:02 — REGNUM Восемь из десяти жителей Кореи считают, что отношения Сеула и Вашингтона имеют большее значение, чем отношения Сеула и Пекина. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Федерации корейской промышленности (FKI).

Согласно результатам опроса, проведённого среди 1010 человек в возрасте старше 20 лет, по 10-бальной шкале благоприятное отношение к Соединённом штатом оценивается на 6,8 баллов, в то время как к Китая — на 3,5 балла.

Отмечается, что наибольший отклик США нашли у лиц в возрасте 20−29 лет (6,9 б.) и 30−39 лет (7 б.).

Между тем 77,7% респондентов сообщили о том, что США важнее любой другой страны для Южной Кореи. Доля тех, кто выбрал Китай составила 12,7%.

Среди причин, по которой респонденты считали США более важными, чем Китай 41,4% респондентов назвали общие ценности, 35,9% — сотрудничество в сфере безопасности для мира на Корейском полуострове, 16,2% — необходимость укрепления сотрудничества с крупнейшей экономикой мира.