Бишкек, , 15:46 — REGNUM В рамках сохранения национальных ценностей особое место будет уделено сохранению и продвижению киргизского языка. Об этом заявил президент Садыр Жапаров сегодня, 5 мая, в послании народу Киргизии.

По его словам, программа развития государственного языка станет обязательным элементом государственной политики.

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«Киргизский язык должен быть инструментом интеграции и коммуникации для всех представителей народа Киргизии», — подчеркнул Жапаров.

Глава государства отметил, что власти республики разработают национальную программу «Кыргыз ааламы» («Киргизский мир»), которой будет отведена особая роль.

«Этот проект направлен на сохранение и укрепление культурной интеграции киргизов, проживающих в стране и за рубежом, а также на развитие культурно-экономических связей с историческими местами», — пояснил он.

Также президент Киргизии пообещал, что власти республики возродят устойчивые механизмы проведения Киргизского форума и Всемирного курултая киргизов.

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