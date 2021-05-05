Бишкек, 5 мая 2021, 15:46 — REGNUM В рамках сохранения национальных ценностей особое место будет уделено сохранению и продвижению киргизского языка. Об этом заявил президент Садыр Жапаров сегодня, 5 мая, в послании народу Киргизии.
По его словам, программа развития государственного языка станет обязательным элементом государственной политики.
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«Киргизский язык должен быть инструментом интеграции и коммуникации для всех представителей народа Киргизии», — подчеркнул Жапаров.
Глава государства отметил, что власти республики разработают национальную программу «Кыргыз ааламы» («Киргизский мир»), которой будет отведена особая роль.
«Этот проект направлен на сохранение и укрепление культурной интеграции киргизов, проживающих в стране и за рубежом, а также на развитие культурно-экономических связей с историческими местами», — пояснил он.
Также президент Киргизии пообещал, что власти республики возродят устойчивые механизмы проведения Киргизского форума и Всемирного курултая киргизов.
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