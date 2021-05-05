Ижевск, , 15:45 — REGNUM В Удмуртии за прошедшие сутки произошло 20 лесных пожаров на площади 21,17 гектара. Об этом сообщает пресс-служб минприроды республики.

Всего с начала текущего пожароопасного сезона в регионе ликвидировали 32 пожара в лесном фонде, общая площадь возгорания составила 39,34 гектара.

По данным республиканского управления МЧС, накануне спасатели 16 раз выезжали на тушение прошлогоднего растительного покрова и мусора. Наиболее сложное возгорание ликвидировали около деревни Бисарки Завьяловского района, процесс тушения продолжался с полудня до 23:00 по местному времени. Такая ситуация наблюдается ежедневно с 30 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 апреля в республике действует особый противопожарный режим. В лесах на территории Удмуртии запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, а также проводить другие работы с использованием открытого огня. В случае нарушений штраф составит от 4 тыс. рублей для граждан до 500 тыс. рублей для юридических лиц.