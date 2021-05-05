Екатеринбург, , 15:46 — REGNUM В Свердловской области не могут выехать за границу уже 141 тыс. жителей региона, накопивших долги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

Более 56% должников — мужчины, около 43% — женщины. Большинство должников — жители возрастом от 36 до 45 лет (48 тыс. человек). Они чаще всего копят долги по ЖКХ или не исполняют решение суда (в частности, не возмещают моральный вред).

Реже всего ограничивают в правах выезда жителей в возрасте от 18 до 25 лет (5,6 тыс. человек).

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года приставы смогли задержать таксиста, задолжавшего около 3 млн рублей алиментов. Сотрудники представились пассажирами такси.

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