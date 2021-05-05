Киев, , 16:07 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ко Дню независимости вакцину от COVID-19 должна получить большая часть жителей Украины. Об этом он заявил 5 мая во время селекторного совещания, сообщила пресс-служба офиса президента Украины.

«Ко Дню независимости большинство украинцев, которые нуждаются в прививке от COVID-19, должны получить вакцину. Темпы вакцинации необходимо увеличивать», — сказал он.

Зеленский также призвал усилить разъяснительную работу среди людей, объясняя им важность вакцинации.

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Отметим, День независимости Украины отмечается 24 августа. На данный момент от COVID-19 в стране полностью привито чуть более 300 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что «красную» зону адаптивного карантина могут покинуть Харьковская, Хмельницкая и Черновицкая области страны.