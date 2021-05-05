Новосибирск, , 15:35 — REGNUM Новосибирская область по производству пива занимает четвёртое место среди всех субъектов Российской Федерации (после Московской области, Татарии и Санкт-Петербурга) и первое — среди регионов Сибирского федерального округа. Об этом сообщил Новосибирскстат.

Так, за январь — март 2021 года в регионе было произведено 10,9 млн декалитров пива, кроме отходов пивоварения. Это на 34,6% (2,8 млн декалитров) больше, чем за соответствующий период 2020 года.

Уточняется. что на субъекты малого предпринимательства приходится 6% произведенного в области пива.