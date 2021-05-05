Москва, , 15:44 — REGNUM Нападающий самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Иван Сергеев побил рекорд Футбольной национальной лиги (ФНЛ) по количеству голов в одном сезоне.

В перенесенном матче 35-го тура ФНЛ с московской командой «Спартак-2» 25-летний футболист оформил дубль, в результате чего в его активе стало 39 голов и семь результативных передач в 40 матчах.

При этом ранее рекорд по числу забитых мячей принадлежал форварду грозненского «Терека» (в настоящее время «Ахмат» — ред.) Андрею Федькову, забившего в 2004 году за сезон 34 мячей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее клуб «Крылья Советов» уверенно обыграл московскую команду «Спартак-2» в перенесенном матче 35-го тура ФНЛ со счетом 2:0.