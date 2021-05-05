Воронеж, , 15:29 — REGNUM Возгорание в цехе завода «Воронежсинтезкаучук» в Воронеже локализовано в 15:18 5 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

«15:18 — локализация пожара на общей площади в 150 квадратных метров», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание произошло около 14:00 5 мая на одной из линий по производству каучуков — загорелась каучуковая крошка в сушилке цеха. По предварительным данным, пострадавших нет. На тушении пожара работают 62 человека и 19 единиц техники.

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