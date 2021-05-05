Новосибирск, , 15:28 — REGNUM В Новосибирской области на конец 2020 года присмотр и уход задошкольниками осуществляли 1036 организаций. Из них 617 — дошкольныеобразовательные организации. Такие данные приводит Новосибирскстат.

Уточняется, что вместительность в этих организациях составляла131,3 тыс. мест.

60% воспитанников посещали общеразвивающие группы, 26% детей — группыкомбинированной направленности, 4% — группы компенсирующей направленности. Из общей численности детей 1,5 тысячи ходили в группы кратковременного пребывания.

Воспитанием детей занимались около 15 тысяч педагогов, из них с высшим педагогическим образованием — 58,5%.