Москва, , 15:26 — REGNUM Визовый центр Испании начнёт выдачу Шенгенских виз гражданам РФ с 12 мая. Об этом говорится на сайте генконсульства Испании в Москве.

«С 12 мая официальный визовый центр, аккредитованный правительством Испании и генеральным консульством Испании в Москве, возобновит деятельность по выдаче Шенгенских виз (категория C)», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что выдача виз будет производиться на даты после 1 июня.

При этом подчёркивается, что заявители из РФ не могут поехать в Испанию или другие страны Шенгенской зоны, «пока существуют ограничения на въезд в ЕС и страны шенгенского соглашения из третьих стран».