Мадрид, , 15:28 — REGNUM Российский теннисист Аслан Карацев одержал верх над Диего Шварцманом из Аргентины в матче второго круга на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) серии «Мастерс» в Мадриде. Об этом 5 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Спортсмен из России одолел аргентинца в трех сетах со счётом 2:6, 6:4, 6:1.

Соперники провели на корте 1 час 48 минут. За это время Карацев, занимающий 27-е место в рейтинге АТР, девять раз подал навылет, шесть раз ошибся при подаче и смог реализовать 4 из 11 брейк-пойнтов. Его оппонент, являющийся девятой ракеткой мира, один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов.

Отметим, в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Мадриде соперником Карацева станет Александр Бублик из Казахстана.