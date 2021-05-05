Симферополь, 5 мая, 2021, 15:24 — ИА Регнум. РФ справится с обеспечением водой Крымского полуострова без помощи Украины. Такую уверенность выразил 5 мая в ходе поездки в Республику Крым заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Government.ru Вице-премьер России Марат Хуснуллин

«Мы справимся и без Украины», — цитирует его ИА «Крыминформ».

Вице-премьер правительства РФ также заявил, перекрытие Украиной Северо-Крымского канала является геноцидом по отношению к жителям Крымского полуострова.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля власти Крыма сообщили о подготовке заявления в Следственный комитет России и Федеральную службу безопасности о возбуждении уголовного дела о водной и энергетической блокаде региона со стороны Украины.