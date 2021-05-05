Майкоп, , 15:22 — REGNUM В Адыгее вылечились от COVID-19 13 923 жителя. За прошедшие сутки их число увеличилось на десять пациентов. За этот же день было выявлено семеро новых заразившихся коронавирусом. Это наименьший показатель суточного прироста за более чем полгода, сообщили 5 мая в федеральном оперативном штабе.

Общее число носителей инфекции достигло в республике 14 464 человек. Из них не смогли справиться с болезнью 178 пациентов. За последние двое суток скончались от осложнений после заражения коронавирусной инфекцией еще четверо жителей региона.

Напомним, в Адыгее к началу мая были привиты от коронавируса хотя бы одним компонентом вакцины «Спутник V» 20 955 жителей республики или 4,52% населения.