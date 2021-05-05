Минск, , 15:21 — REGNUM Организаторы шествия «Бессмертного полка» в Минске снова получили от чиновников отказ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили активисты белорусских общественных организаций, подававших заявки на проведение шествия.

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Заявки были поданы 9 апреля, ответ был получен 5 мая. Организаторы шествия надеются добиться хотя бы разрешения на возложение цветов к Вечному огню на площади Победы в Минске.

Обращение на имя Александра Лукашенко уже готовится. В случае положительного рассмотрения организаторам шествия «Бессмертного полка» в Минке будет дозволено пройти несколько десятков метров после того, как состоится шествие организованной чиновниками колонны «Беларусь помнит» (создана как альтернатива «Бессмертному полку»).

В 2019 и 2020 годах шествие «Бессмертного полка» в Минске было запрещено. В 2019 году участникам акции народной памяти разрешили провести церемонию возложения цветов после того, как прошла колонна «Беларусь помнит», Лукашенко зачитал своё обращение, сфотографировался для государственных СМИ и уехал. Только после этого оцепление силовиков позволило всем желающим пройти на площадь Победы при условии прохождения личного обыска.

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