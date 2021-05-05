Киев, , 16:09 — REGNUM В случае проведения выборов президента Украины, действующий глава государства Владимир Зеленский набрал бы в первом туре 31,4% голосов тех, кто намерен участвовать в выборах и определился с кандидатом. Об этом сообщила 5 мая пресс-служба Киевского международного института социологии (КМИС) со ссылкой на результаты своего исследования.

Следом за Зеленским идёт бывший президент Украины Пётр Порошенко — 18,1% и Юлия Тимошенко — 11,9%. При этом у сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Юрия Бойко всего 9,6% поддержки.

«Если сравнивать с нашими февральскими рейтингами,… можно говорить о росте поддержки Зеленского и снижении [рейтинга] Юрия Бойко», — прокомментировал результаты заместитель директора КМИС Антон Грушецкий.

Опрос проводился с 16 по 22 апреля 2021 года. Всего было опрошено 2003 совершеннолетних жителя всех подконтрольных Украине территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Украинская социологическая группа» сообщила, какие партии проходят в Верховную раду в случае внеочередных парламентских выборов.

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