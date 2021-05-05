Москва, , 15:19 — REGNUM В 90-е годы существовал вариант со включением Крыма в состав РФ, однако президент страны Борис Ельцин отказался от него. Об этом в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил бывший заместитель председателя правительства РФ Михаил Полторанин.

По его словам, власти России разрабатывали вариант, при котором Крым воссоединится с РФ, а Украина вместо этого бесплатно бы получала газ в течение десяти лет. По его словам, в данном случае Крым стал бы автономией, открытой и для России, и для Украины.

«Это была хорошая сделка. <…> Ельцин не захотел. Он говорит: «Да нафиг нам этот Крым, этот Севастополь. У нас в Питере свободные пирсы есть, мы туда перебросим флот», — сказал Полторанин.