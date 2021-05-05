Симферополь, , 15:19 — REGNUM Окончательное решение о строительстве опреснительной установки на территории полуострова Крым пока не принято. Об этом заявил журналистам 5 мая заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе поездки в Крым и Севастополь.

«Это крайний вариант», — цитирует ИА «Крыминформ» вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина.

Глава Крыма Сергей Аксёнов, в то же время, заявил, что опреснительная установка для водообеспечения Ялты жизненно необходима.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая Марат Хуснуллин прибыл с рабочей поездкой на Крымский полуостров. Накануне, 4 мая, он работал в Севастополе. 5 мая в Крыму он вместе с главой региона Аксёновым ознакомился с ходом строительства Бештерек-Зуйского водозабора и водовода до Симферополя.

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