Казань, , 15:22 — REGNUM В Казани продолжительные майские праздники, открытие дачного сезона и прошедшие субботники стали настоящим испытанием для регионального оператора по вывозу мусора. Глава городской администрации Ильсур Метшин 5 мая объехал несколько проблемных населенных пунктов.

По словам генерального директора компании ООО «УК «ПЖКХ», отвечающей за вывоз мусора с территории столицы РТ и западной части республики, Сергея Богатова, мусор вывозится ежедневно. Но твердых коммунальных отходов в 2−3 раза больше, чем в прошлом году, так как из-за пандемии многие не принимали участия в субботниках. Этому также способствуют длинные майские праздники, множество горожан отдыхает на дачах.

Глава Казани поручил в кратчайшие сроки нормализовать ситуацию с вывозом мусора во всех поселках. «Вы выиграли конкурс, обещали нам чистоту на мусорках, собираете с людей деньги. Где результат?» — выразил недовольство Метшин.

Мэр подчеркнул, что майские праздники не должны быть причиной образования таких мусорных гор, отходы нужно вывозить вовремя и не доводить ситуацию до такого критического состояния. Люди пишут в Исполком города, «Народный контроль», но есть региональный оператор, который отвечает за вывоз мусора. Сергей Богатов пообещал, что через одну—две недели ситуация нормализуется.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии с 1 апреля стартовал санитарно-экологический двухмесячник. За это время уже выявлено 1530 нарушений, составлено 1008 протоколов, в том числе 99 — на юридических, 313 — на должностных, 596 — на физических лиц. Наложено штрафов на общую сумму более 2,3 млн рублей.

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