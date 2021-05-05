Нур-Султан, , 15:16 — REGNUM Увеличение временного интервала между прививками вакциной «Спутник V» в Казахстане не связано с дефицитом препарата. Об этом 5 мая заявил министр здравоохранения республики Алексей Цой на брифинге.

«Я не думаю, что здесь есть какие-то конспирологические вопросы», — сказал министр. Он отметил, что в минздрав поступило письмо от разработчиков препарата, на основании которого в постановление главного государственного врача республики было внесено изменение.

Цой сказал, что интервал увеличили до 90 дней, однако желающие могут написать заявление и получить второй компонент раньше. По данным минздрава, прививку в Казахстане получили 1,5 млн человек.

Ранее председатель Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана Нурлан Нигматулин заявил, что Алексей Цой всех запутал данными о вакцинации. «Пожалуйста, чётко говорите о цифрах, которые есть, хорошо? Эта эквилибристика уже всех разбалансировала», — сказал Нигматулин.

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