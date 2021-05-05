Вашингтон, , 15:12 — REGNUM Обломки китайской тяжелой ракеты-носителя Long March 5B («Чанчжэн-5») могут упасть на Землю через несколько дней. Об этом сообщил в интервью телеканалу CNN представитель Пентагона Майк Ховард.

По его словам, ракеты войдет в атмосферу Земли приблизительно 8 мая. Определить место конкретного падения можно будет только за несколько часов до события — сейчас ракета движется со слишком большой скоростью по нисходящей орбите.

«Я не считаю, что нужно принимать какие-либо меры предосторожности. Риск того, что будет нанесен какой-то ущерб или что кто-то пострадает, довольно мал», — сказал Ховард.

Хотя риск и нельзя исключать полностью, отметил представитель Пентагона.