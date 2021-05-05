Химки, Московская область, , 15:12 — REGNUM Сборы национальной команды России по хоккею, которые проходят в Новогорске (Химки, Московская область) в рамках подготовки к чемпионату мира по данному виду спорта, покинули шесть игроков. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Уточняется, что расположение национальной российской команды покинули голкипер Тимур Билялов, защитники Андрей Сергеев и Никита Лямкин, а также форварды Захар Бардаков, Данила Моисеев и Егор Коршков.

Отметим, чемпиона мира по хоккею состоится в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России находится в группе А с командами Белоруссии, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании и Великобритании. Первый матч российская сборная проведет 21 мая с командой Чехии.