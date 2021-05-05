Таллин, , 15:11 — REGNUM Правовая комиссия парламента Эстонии одобрила поправки в Закон о дорожном движении, которые предлагают превысившим скоростной режим водителям выбирать меру наказания в виде так называемой принудительной успокоительной остановки. Об этом сообщила пресс-служба парламента Эстонии Рийгикогу.

Согласно законопроекту, в случае превышения скорости не более, чем на 20 км/ч, водитель может вместо денежного штрафа выбрать 45-минутную успокоительную остановку.

«К разным людям применимы разные меры. Назначение штрафов за превышение скорости не всегда приносит желаемый результат» — заявил председатель правовой комиссии Яанус Карилайд.

Он добавил, что новый закон позволит полиции точнее оценить, что может быть наилучшим наказанием для того, чтобы в дальнейшем нарушитель больше не превышал установленные скоростные ограничения.

Обсуждение нового законопроекта состоится в Рийгикогу 12 мая нынешнего года.