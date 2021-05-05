Черкесск, , 15:11 — REGNUM В Карачаево-Черкесии за последние сутки зафиксировано сразу два случая смерти от осложнений после COVID-19. Общее число умерших после заражения опасной инфекцией составило в республике 77 человек, сообщили 5 мая в федеральном оперативном штабе.

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Отметим, что по показателю смертности Карачаево-Черкесия занимает последнее место в Северо-Кавказском федеральном округе.

За прошедший день коронавирус был подтвержден лабораторно у десяти жителей Карачаево-Черкесии, а общее число носителей инфекции за все время пандемии достигло 20 123 человек. Не было выписано за прошедшие сутки ни одного выздоровевшего. А общее количество перенесших болезнь составило 19 916 человек.