Рига, , 15:09 — REGNUM Представители фермерских хозяйств Латвии просят правительство еще раз взвесить обязательность новых требований по защите растений, которые ставят крест на традиционном земледелии. Об этом говорится в пресс-сообщении конференции «Земля Латвии — перспективы долгосрочного развития», организованной в Риге Советом по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций.

Сообщается, что амбициозные цели Европейского союза по сокращению использования традиционных средств защиты растений и удобрений при одновременном сокращении выбросов парниковых газов требуют кардинальных изменений в сельском хозяйстве. Латвийские сельхозпроизводители выразили опасения, что требования по реформированию земледелия не будут распространяться на все страны-члены Евросоюза одинаково.

Фермеры убеждены, что выбор только одной модели земледелия наносит вред важнейшей отрасли национальной экономики. На латвийской земле есть место как «зеленому» биологическому, так и прежнему конвенционному выращиванию животных и растений, говорится в обращении.