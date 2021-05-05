Красноярск, , 15:08 — REGNUM В горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы 6 мая лавиноопасно. Об этом ИА REGNUM сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также, по данным синоптиков, днём 6 мая на юге Таймырского муниципального района Красноярского края ожидаются порывы северо-восточного ветра 15−18 м/с. В Туруханском районе края прогнозируются порывы юго-восточного ветра 15−20 м/с.

На перевалах южных районов Красноярского края сохраняется гололедица на дорогах.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая в Бурятии накрыло лавиной группу туристов из пяти человек. Три человека погибли.

Читайте также: В Зеленогорске 5 мая объявили днём траура по погибшим туристам