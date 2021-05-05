Рига, , 15:07 — REGNUM Все желающие в День Победы 9 мая смогут беспрепятственно возложить цветы к Памятнику Освободителям (Латвии от немецко-фашистских войск) в Риге. Об этом оппозиционная партия «Русский союз Латвии» сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

Такое решение стало возможным после встречи руководителя фракции партии в Рижской думе Мирослава Митрофанова с мэром Риги Мартиньшем Стакисом, а также с исполнительным директором Риги Элиной Траутмане и начальником Рижской муниципальной полиции Юрисом Лукасом.

«По результатам встречи сообщаем, что Памятник Освободителям 9 мая не будет огорожен, как сообщалось ранее. Подойти к нему можно будет по центральной аллее и после возложения цветов выйти по боковым дорожкам», — говорится в сообщении.

«Русский союз Латвии» также обратился к рижанам с просьбой соблюдать дистанцию и не задерживаться на долгое время у монумента, чтобы дать возможность всем желающим почтить память павших воинов.