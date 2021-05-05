Рига, , 15:05 — REGNUM Средняя цена закупленных министерством образования и науки Латвии для школ компьютеров составила 630 евро, что разительно отличается от подобных покупок в соседней Эстонии. На этот факт, по сообщению Latvijas avize, обратила внимание советник президента Латвии по информационному пространству и цифровой политике Иева Ильвеса.

Жена бывшего президента Эстонии м гражданина США Тоомаса Хендрика Ильвеса отметила в этой связи, что, уменьшив закупочную цену, можно купить намного больше компьютеров. Тем более, что, по ее словам, американские гиганты Google и Microsoft создали специальные компьютеры для учебы, которые стоят меньше. Ильвеса признала, что фирмы преследуют свою цель: продать это оборудование в больших количествах и приучить новое поколение — будущих клиентов — использовать предлагаемые ими решения. Но с финансовой точки зрения закупка их компьютеров обойдется дешевле раза в три-четыре.

Например, Дания заплатила в среднем всего 175 евро за единицу оборудования, одновременно купив 30 000 устройств. Эстония в настоящее время закупает устройства Google, самое дорогое из которых будет стоить 300 евро.