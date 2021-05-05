Киев, , 16:12 — REGNUM Из «красной» зоны адаптивного карантина могут выйти Харьковская, Хмельницкая и Черновицкая области. Об этом заявил глава правительства Украины Денис Шмыгаль 5 мая во время селекторного совещания. Об этом сообщила пресс-служба офиса президента Украины.

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По словам премьер-министра, ситуация с COVID-19 на Украине стабилизируется шестую неделю подряд. Из почти 77 тыс. больничных коек заняты 33 тыс. 292 койки.

В данный момент в «красной» зоне пребывают шесть областей. После ослабления карантина в трёх из них, в красной зоне могут остаться Сумская, Полтавская и Запорожская области.

Напомним, последние несколько дней уровень заражаемости коронавируосм на Украине сохраняется в районе 2,5 тыс. новых случаев в сутки.

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