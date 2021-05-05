Верхняя Пышма, Свердловская область, , 15:03 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев высоко оценил новый выставочный центр «Крылья Победы», созданный на площадке музейного комплекса УГМК. Глава региона вместе с полномочным представителем президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым и командующим войсками Центрального военного округа Александром Лапиным принял участие в презентации экспозиции авиатехники. Об идее создания отдельного павильона, посвящённого истории военной авиации, рассказал генеральный директор УГМК Андрей Козицын.

«В огромном четырёхэтажном павильоне собрана уникальная авиационная хроника времён Великой Отечественной войны. Андрею Анатольевичу Козицыну и УГМК вновь удалось воплотить очень смелую идею и создать один из самых крупных музеев авиации в стране. Сам музейный комплекс в Верхней Пышме уже давно стал визитной карточкой Свердловской области», — отметил губернатор Евгений Куйвашев.

Новый музей — это не привычная авиационная «парковка» под открытым небом. Даже самые крупные самолеты располагаются в зале. Здесь собрана большая коллекция истребителей, бомбардировщиков, штурмовиков, транспортников — почти три десятка образцов авиационной техники.

«Всё, что делают Андрей Анатольевич Козицын и компания УГМК, — очень важно с точки зрения сохранения исторической памяти. Когда мы говорим о Великой Отечественной войне, то понимаем, что чем больше проходит времени, тем сложнее доносить до следующих поколений знание о войне, о том, что пережила наша страна. Такие новые интерактивные форматы позволяют приобщить молодежь к истории, вызывают у ребят искренний отклик, помогают сопереживать», — сказал Владимир Якушев.

В двух просторных экспозиционных залах общей площадью в 9 тысяч квадратных метров гости могут познакомиться с историей развития отечественной авиации, которая помогла советскому народу одержать Великую Победу. Хронологическая последовательность в расстановке экспонатов — не главный принцип построения музейного пространства. Образцы техники сгруппированы в большие и малые художественные композиции.

Центральную композицию под названием «Вираж» составляет группа самолетов, размещенных под высоким потолком верхнего зала. «Вираж» наглядно иллюстрирует развитие отечественной авиации от самого известного довоенного биплана-разведчика ПО-2 к первому советскому самолету с ракетным двигателем БИ-1. Здесь же посетители могут увидеть и самолеты противника: истребители Messerschmitt Bf 109 G-6 и Focke-Wulf FW 190 A-8. При демонстрации авиационной коллекции активно применяются звуковые эффекты и направленный свет, что придает сценам дополнительную выразительность, акцентирует внимание зрителей на деталях. В экспозиции центра представлены также образцы авиационных двигателей различного типа.

Выставочный центр откроется для посетителей уже 6 мая.

«Мы открываем «Крылья Победы» в канун святого и великого праздника 9 мая. Новый выставочный комплекс — наша дань памяти Великому Подвигу народа-победителя. Хочу поблагодарить строителей, которые решили массу сложных технических задач при его возведении, а также сотрудников музея и всех тех, кто принимал участие в создании этого выставочного центра. В ближайшее время площадка будет пополняться новыми экспонатами и новыми реалистичными сценами, а также современными мультимедийными решениями», — сказал Андрей Козицын.

Музейный комплекс УГМК — один из крупнейших в мире частных музеев военной и автомобильной техники. В его состав входит несколько выставочных центров: «Парадный расчет», автомузей, музей военной техники, авиационный музей «Крылья победы». На территории комплекса находится и открытая экспозиционная площадка, где размещены образцы специальной и бронетехники, комплексов ПВО, самолетов, вертолетов, макеты подводных лодок, а также воссоздана железнодорожная станция с подъездными путями и составами времен Великой Отечественной войны. Коллекция комплекса насчитывает около 12 тысяч экспонатов.