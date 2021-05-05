Осло, , 15:02 — REGNUM Власти Норвегии намерены ввести COVID-сертификаты о вакцинации от нового заболевания для того, чтобы снять больше связанных с пандемией коронавируса ограничений. Об этом 5 мая заявила на пресс-конференции норвежский премьер-министр Эрна Сульберг.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: болезнь снова наступает — трансляция»

«Более широкое использование COVID-сертификатов, вероятно, потребует лучшей правовой основы. Поэтому сегодня правительство направляет для консультации законопроект об использовании (такого) сертификата», — приводит ее слова газета Aftenposten.

При этом отмечается, что у норвежского правительства в настоящее время нет списка того, для чего оно хотело бы использовать COVID-сертификаты.

Отметим, по данным американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, на территории Норвегии выявлено за все время пандемии свыше 114 тыс. носителей коронавируса.