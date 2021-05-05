Санкт-Петербург, 5 мая, 2021, 15:08 — ИА Регнум. В Петербурге вернули на своё место полюбившуюся петербуржцам и гостям города скульптуру зайца у Иоанновского моста, ведущего за Заячий остров, где расположена Петропавловская крепость. За несколько месяцев отсутствия памятник был отремонтирован и 5 мая вновь установлен на один из ледорезов моста.

Gov.spb.ru Памятник зайцу в Петербурге

Как сообщили в СПб ГБУ «Мостотрест», памятник пришлось демонтировать в марте 2021 года в связи с подготовкой ледорезов Иоанновского моста к ремонту: кусты свай накренились под ледовой нагрузкой, получив существенные повреждения.

Ледорезы возвратили в проектное положение, а поврежденные сваи поменяли на новые. А в это время памятник зайцу почистили и покрасили. «Сейчас уже восстановлены четыре ледореза из восьми. Работы по ремонту планируется завершить до конца мая», — отметили в «Мостотресте».