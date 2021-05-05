Пенза, , 15:20 — REGNUM В Пензе 5 мая состоялось торжественное открытие областной спартакиады допризывной молодёжи и ветеранов боевых действий. Двухдневное состязание станет отборочным этапом для дальнейшего участия в финальных соревнованиях спартакиады молодёжи России допризывного возраста в 2021 году.

Заявки для участия предоставили школьные спортклубы, клубы по месту жительства, центры патриотического воспитания детей и молодёжи, возраст которых от 14 до 17 лет. Всего участвуют в спартакиаде 34 команды, пять из них представляют Пензу.

Соревнования пройдут в таких дисциплинах как: легкая атлетика, плавание, стрельба, военная подготовка, метание гранаты, подтягивание на перекладине. Личные результаты участников, зарегистрированных на сайте комплекса ГТО, будут параллельно учитываться региональным центром тестирования комплекса ГТО в зачет выполнения нормативов испытаний.

Сборная Пензенской области считается одной из сильнейших в России. Она 10 раз становилась призёром и победителем всероссийских соревнований.

Как сообщало ИА REGNUM, спартакиада вузов Министерства обороны РФ прошла в Воронеже с 19 по 24 апреля. В соревнованиях приняли участие более тысячи курсантов из 31 военного вуза. Участники соревновались в шести видах спорта: стрельба из штатного или табельного оружия, армейский рукопашный бой, военное пятиборье, офицерское троеборье, спортивное ориентирование и самбо.

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