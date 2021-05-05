Таллин, , 14:58 — REGNUM «Лидеры общественного мнения» и известные колумнисты Эстонии на поверку оказываются душевно больными людьми склочного характера. Об этом депутат Европарламента от Центристской партии Эстонии Яна Тоом написала на своей странице в социальной сети Facebook. Так она прокомментировала публикацию delfi. ee «Колумнист Трийн Терамяэ бросает в сад соседям какашки. Соседи: Она терроризирует нас почти год».

«Ну наконец-то дошли руки у журналистов написать про «лидера общественного мнения» и колумниста Трийн Терамяэ и её душевное здоровье. Может, теперь наконец публикующие её шедевры редакции призадумаются», — написала Тоом.

Трийн Терамяэ — постоянная колумнист крупнейшего издания Эстонии Postimees. Известность получила своими резкими и провокационными статьями, использующими язык вражды и оскорбляющими ненавистных ей лично политиков, людей и целые народы и расы. Она не скрывает своей русофобии и откровенно враждебного отношения к России. Многие ее статьи направлены на разжигание межнационального конфликта в стране.

Так, ее последняя статья в издании был посвящена ситуации с русским языком в Эстонии. Она заявила, что пора перестать нянчиться с местными русскими и «заткнуть им рот»: «Должна быть создана ситуация, при которой было бы невозможно комфортно жить на русском языке в Эстонской республике».

Она также потребовала решить языковую проблему в Эстонии «за один час» — а именно запретить муниципальным и госучреждениям общаться с русскими посетителями на их языке. «Многие политики и чиновники пытаются изобрести велосипед, а решение очень простое: все кремлевские каналы в Эстонии должны быть отключены в течение дня», — написала она.