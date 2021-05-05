Бишкек, , 14:58 — REGNUM Сельское хозяйство Киргизии остро нуждается в земельной реформе и модернизации землеустройства. Об этом 5 мая заявил президент республики Садыр Жапаров во время послания народу.

«Необходимо завершить формирование рынка земли, чтобы усилить институты землеустройства», — сказал глава государства. По его словам, в Киргизии пройдет инвентаризация земельного фонда и обновлен земельный кадастр.

«Мы собираемся либерализовать сельскохозяйственные угодья», — сказал Жапаров. Он добавил, что реформа направлена на обеспечение продовольственной безопасности в Киргизии.

Ранее премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов выразил недовольство отсутствием развития агропромышленной отрасли республики. По его словам, в сельское хозяйство Киргизии необходимо активнее внедрять кластерный механизм.

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