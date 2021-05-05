Вашингтон, , 20:45 — REGNUM Модель Пэрис Хилтон объяснила, что никогда не носила футболку с надписью Stop being poor («Перестань быть бедным»). Она опубликовала видео с доказательствами в своём TikTok-аккаунте.

«Я никогда не носила эту футболку… Это полностью фотошоп», — сообщила модель в своём ролике, приложив фотографию, которая является интернет-мемом. «Вот что на самом деле было на ней написано», — говорит Хилтон, показывая свой снимок в майке с фразой Stop being desperate («Перестань отчаиваться»).

Фейковая фотография Пэрис Хилтон в футболке «Перестань быть бедным» стала популярна еще в 2013 году. Уже тогда она стала интернет-мемом и использовалась в качестве визуального сопровождения в дискуссиях об экономическом неравенстве.

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