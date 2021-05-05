5 мая 2021 | Время чтения 4 мин

Несмотря на заверения японского премьер-министра Ёсихидэ Суги о проведении Токийской олимпиады «во что бы то ни стало», тревожная ситуация с пандемией коронавируса в Японии сохраняется.

Анатолий Кошкин, , 15:42 — REGNUM Несмотря на заверения японского премьер-министра Ёсихидэ Суги и поддержавшего его президента США Джозефа Байдена о проведении Токийской олимпиады «во что бы то ни стало», тревожная ситуация с пандемией коронавируса в Японии сохраняется.

Олимпида. Токио Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает в сегодняшнем номере японская газета The Japan Times, при отсутствии признаков снижения числа новых случаев COVID-19 в наиболее пострадавших районах страны, перспектива продления чрезвычайного положения возросла, о чем свидетельствуют результаты встречи премьер-министра Суги с членами кабинета министров для определения дальнейших шагов. Японский премьер обсуждал сегодня последующие действия правительства с министром здравоохранения Норихисой Тамурой, министром транспорта Кадзуёси Акабой, генеральным секретарем кабинета министров Кацунобу Като и министром Ясутоси Нисимурой, возглавляющим национальную борьбу с COVID-19.

Совещание созвано в связи с истечением срока объявленного в третий раз чрезвычайного положения в префектурах Токио, Осака, Хёго и Киото. Официальное решение центрального правительства, которое рассчитывало, что введенные строгие меры смогут быстро остановить рост числа случаев заражения, ожидается уже в пятницу.

Малочисленные прохожие на улице. Токио. Япония xinhuanet.com

Однако прогноз неблагоприятен, ибо продление чрезвычайного положения представляется неизбежным, учитывая, что рост числа заражений новыми штаммами не вселяет оптимизма. При этом газета приводит мнение специалистов о том, что «система здравоохранения в сильно пострадавшей Осаке по существу рухнула».

Губернатор префектуры Осаки Хирофуми Ёсимура пессимистичен по поводу прекращения действия чрезвычайного положения в ранее установленные сроки и уже заявил, что будет просить о его продлении. Он признал, что будет трудно ослабить или отменить текущие меры чрезвычайного положения. The Japan Times приводит данные о том, что с середины апреля в префектуре Осака ежедневно регистрировалось 1000 и более заражений и было несколько случаев, когда пациенты в тяжелом состоянии умирали дома в результате того, что их не могли госпитализировать из-за отсутствия мест.

Губернатор префектуры Осаки Хирофуми Ёсимура Yoshimura-hirofumi.com

Следует отметить, что введенные в густонаселенных районах Японии ограничения хотя и называются «чрезвычайными мерами» — в действительности не идут в сравнение с локдаунами в европейских странах. Во время третьего чрезвычайного положения власти японских префектур попросили временно закрыть рестораны, где подают алкоголь или посетители поют под караоке. Рестораны, в которых не подают алкоголь, просят закрыться к 20:00. Правительство и администрации на местах потребовали, чтобы торговые центры закрылись, но разрешили работу тем магазинам и лавкам, где торгуют товарами первой необходимости.

По мнению газеты, надежды на быстрое улучшение ситуации тают. Японское министерство здравоохранения сообщило, что во вторник число пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии достигло рекордного уровня — 1114 человек по всей стране. В среду в Токио был зарегистрирован 621 случай, что на 304 случая меньше, чем в тот же день на прошлой неделе, но это снижение может быть связано с меньшим количеством тестов во время так называемой майской «золотой недели» общенациональных праздников и выходных дней.

Токио в период пандемии russian.news.cn

Отмечается, что просьбы к центральному правительству о введении более жестких ограничений для борьбы с инфекцией могут поступить от администраций еще полдюжины префектур, включая такие не столь населенные, как Хоккайдо и Токусима. В этой обстановке, как сообщается, во вторник премьер Суга заявил эксперту по инфекционным заболеваниям, что ему «трудно решить, отменять третье чрезвычайное положение в стране или нет».

Если ситуация с распространением коронавируса в Японии не улучшится, для чего, по мнению специалистов, пока оснований нет, вновь встанет вопрос о проведении в июле-августе летних Олимпийских игр в Токио. Напомним, что в отличие от правительства и столичной администрации японцы уже свое мнение по этому поводу высказали. 72% опрошенных жителей Японии хотят, чтобы Олимпийские игры в Токио были отменены или отложены из-за пандемии коронавируса. Это следует из опроса информационного агентства страны Kyodo News. Результаты опубликованы чуть более чем за 100 дней до запланированного начала Игр. 39,2% японцев выступают за отмену Олимпиады, а 32,8% — за отсрочку. И лишь четверть — 24,5% респондентов — согласны, чтобы Токийская олимпиада прошла этим летом в соответствии с графиком.

Олимпийские кольца плывут возле Одайбы Real Estate Japan

Против проведения Олимпиады «во что бы то ни стало» и многоопытные и ответственные японские политики. Не исключено, что летние Олимпийские игры сорвутся и на второй год пандемии. Об этом сообщил генеральный секретарь правящей в Японии Либерально-демократической партии Тосихиро Никаи. Он признал риск отмены Олимпиады из-за резкого взлета заражений коронавирусом. По словам Никаи, если проведение олимпийского турнира станет практически невозможным, то Токио не останется ничего другого, кроме как от него отказаться, сообщило РИА Новости.