Анатолий Кошкин, 5 мая 2021, 15:42 — REGNUM Несмотря на заверения японского премьер-министра Ёсихидэ Суги и поддержавшего его президента США Джозефа Байдена о проведении Токийской олимпиады «во что бы то ни стало», тревожная ситуация с пандемией коронавируса в Японии сохраняется.
Как сообщает в сегодняшнем номере японская газета The Japan Times, при отсутствии признаков снижения числа новых случаев COVID-19 в наиболее пострадавших районах страны, перспектива продления чрезвычайного положения возросла, о чем свидетельствуют результаты встречи премьер-министра Суги с членами кабинета министров для определения дальнейших шагов. Японский премьер обсуждал сегодня последующие действия правительства с министром здравоохранения Норихисой Тамурой, министром транспорта Кадзуёси Акабой, генеральным секретарем кабинета министров Кацунобу Като и министром Ясутоси Нисимурой, возглавляющим национальную борьбу с COVID-19.
Совещание созвано в связи с истечением срока объявленного в третий раз чрезвычайного положения в префектурах Токио, Осака, Хёго и Киото. Официальное решение центрального правительства, которое рассчитывало, что введенные строгие меры смогут быстро остановить рост числа случаев заражения, ожидается уже в пятницу.
Однако прогноз неблагоприятен, ибо продление чрезвычайного положения представляется неизбежным, учитывая, что рост числа заражений новыми штаммами не вселяет оптимизма. При этом газета приводит мнение специалистов о том, что «система здравоохранения в сильно пострадавшей Осаке по существу рухнула».
Губернатор префектуры Осаки Хирофуми Ёсимура пессимистичен по поводу прекращения действия чрезвычайного положения в ранее установленные сроки и уже заявил, что будет просить о его продлении. Он признал, что будет трудно ослабить или отменить текущие меры чрезвычайного положения. The Japan Times приводит данные о том, что с середины апреля в префектуре Осака ежедневно регистрировалось 1000 и более заражений и было несколько случаев, когда пациенты в тяжелом состоянии умирали дома в результате того, что их не могли госпитализировать из-за отсутствия мест.
Следует отметить, что введенные в густонаселенных районах Японии ограничения хотя и называются «чрезвычайными мерами» — в действительности не идут в сравнение с локдаунами в европейских странах. Во время третьего чрезвычайного положения власти японских префектур попросили временно закрыть рестораны, где подают алкоголь или посетители поют под караоке. Рестораны, в которых не подают алкоголь, просят закрыться к 20:00. Правительство и администрации на местах потребовали, чтобы торговые центры закрылись, но разрешили работу тем магазинам и лавкам, где торгуют товарами первой необходимости.
По мнению газеты, надежды на быстрое улучшение ситуации тают. Японское министерство здравоохранения сообщило, что во вторник число пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии достигло рекордного уровня — 1114 человек по всей стране. В среду в Токио был зарегистрирован 621 случай, что на 304 случая меньше, чем в тот же день на прошлой неделе, но это снижение может быть связано с меньшим количеством тестов во время так называемой майской «золотой недели» общенациональных праздников и выходных дней.
Отмечается, что просьбы к центральному правительству о введении более жестких ограничений для борьбы с инфекцией могут поступить от администраций еще полдюжины префектур, включая такие не столь населенные, как Хоккайдо и Токусима. В этой обстановке, как сообщается, во вторник премьер Суга заявил эксперту по инфекционным заболеваниям, что ему «трудно решить, отменять третье чрезвычайное положение в стране или нет».
Если ситуация с распространением коронавируса в Японии не улучшится, для чего, по мнению специалистов, пока оснований нет, вновь встанет вопрос о проведении в июле-августе летних Олимпийских игр в Токио. Напомним, что в отличие от правительства и столичной администрации японцы уже свое мнение по этому поводу высказали. 72% опрошенных жителей Японии хотят, чтобы Олимпийские игры в Токио были отменены или отложены из-за пандемии коронавируса. Это следует из опроса информационного агентства страны Kyodo News. Результаты опубликованы чуть более чем за 100 дней до запланированного начала Игр. 39,2% японцев выступают за отмену Олимпиады, а 32,8% — за отсрочку. И лишь четверть — 24,5% респондентов — согласны, чтобы Токийская олимпиада прошла этим летом в соответствии с графиком.
Против проведения Олимпиады «во что бы то ни стало» и многоопытные и ответственные японские политики. Не исключено, что летние Олимпийские игры сорвутся и на второй год пандемии. Об этом сообщил генеральный секретарь правящей в Японии Либерально-демократической партии Тосихиро Никаи. Он признал риск отмены Олимпиады из-за резкого взлета заражений коронавирусом. По словам Никаи, если проведение олимпийского турнира станет практически невозможным, то Токио не останется ничего другого, кроме как от него отказаться, сообщило РИА Новости.