5 мая 2021 | Время чтения 4 мин

Куда можно вложить деньги, чтобы сохранить и даже приумножить их? Инвестиции — это только для богатых? Можно ли стать миллионером, играя на бирже? Кому вообще не стоит заниматься инвестициями? Об этом — в беседе с преподавателем ВШЭ, консультантом по финансовой грамотности Марией Абрамовской

Дарья Юдкевич, , 16:24 — REGNUM Можно ли стать миллионером, играя на бирже? Кому вообще не стоит заниматься инвестициями? Об этом — в беседе с преподавателем ВШЭ, консультантом по финансовой грамотности Марией Абрамовской.

Уолл-стрит Иван Шилов © ИА REGNUM

ИА REGNUM: Люди у нас в стране небогатые, и тем сильнее им не хочется терять то, что есть. А кто-то еще и хочет приумножить. Как думаете, куда сейчас правильнее вложить сбережения? И можно ли, например, покупку электроники считать дальновидным вложением?

Мария Абрамовская: Как я говорю своим студентам, чем покупать смартфон от Apple, лучше купить акцию Apple — это будет более рациональным вложением. В целом вопрос о том, куда лучше вкладывать деньги, — актуальный, но однозначного ответа на него нет. Все зависит от того, готовы ли вы потратить время на то, чтобы управлять своими сбережениями или хотите вложить и забыть. Во втором случае подойдёт банковский вклад (депозит). Но ставки сейчас очень низкие, и поэтому имеет смысл немного подождать. Если средства уже на депозите, то банк сам ставку по вашему вкладу не поднимет. Нужно будет один вклад закрыть, а с новой ставкой открыть. А если вы готовы тратить время на управление своими накоплениями, то можно их инвестировать на фондовом рынке.

ИА REGNUM: Насколько эти вложения безопасны?

Мария Абрамовская: Инвестиции на фондовом рынке тянут за собой определенные риски. Прежде чем начать инвестировать, хорошо бы почитать информацию о том, как формировать портфель ценных бумаг. Учиться на каких-то платных курсах для этого совершенно не нужно, сейчас очень много бесплатных ресурсов. Любой брокер предлагает бесплатный ликбез по инвестициям для новичков.

Торговля на бирже

ИА REGNUM: А о чем они все будут говорить?

Мария Абрамовская: В общем, о том, что называется обязательной диверсификацией портфеля. В народе это выражается пословицей про то, что не нужно все яйца класть в одну корзину — и с биржей это как раз работает. Но если уж вы решились, то важно просто начать. Начать — значит, открыть брокерский счёт, такую услугу сейчас предлагает большинство банков. Лучше это делать у того брокера, где у вас есть банковская карта. Так просто удобнее. Можно поставить приложение на телефон. Тоже для удобства. Попробовать купить бумагу, которая вам нравится — одну штуку, и понаблюдать за ней. Это поможет проверить не столько бумагу, сколько самого себя: для кого-то падение стоимости акции на 10 рублей будет трагедией, и тогда стоит хорошенько подумать, имеет ли смысл заниматься инвестированием на фондовом рынке. Если колебания цены не вызывают сильных эмоций и вы не теряете хладнокровия, значит, можно инвестировать.

ИА REGNUM: А сейчас хорошее время для инвестирования?

Мария Абрамовская: Хорошее время для инвестиций — это после коррекции, когда начинается разворот. Но когда это случится, никто не знает. Вообще биржа — это рынок, где одна сторона продает финансовый инструмент (акции, облигации, фонды и т. д.), а другая — покупает. Цена инструмента определяется балансом спроса и предложения. Мнений о том, что происходит сейчас на бирже, много. Но все более или менее говорят о том, что в обозримом будущем будет коррекция (снижение цен на инструменты). Когда это произойдет, насколько глубокой будет коррекция и что станет причиной ее начала, никто не знает. То, что коррекция будет, — это факт. Цикличность экономики никто не отменял. Поэтому хорошее сейчас время или плохое, сказать трудно. Если решили начать инвестировать, то действуйте. Но начинайте с маленьких сумм.

ИА REGNUM: А можно всё потерять?

Мария Абрамовская: Это сделать сложно. Нужно очень постараться. Вот, к примеру, купили вы одну акцию Apple. Да, она может упасть в цене раза в два. Но в ноль она не превратится. Значит, всё не потеряете, а только 50%. Начните с крупных и известных компаний. Позднее, когда разберётесь в техническом анализе, сможете подбирать инструменты с большей доходностью, но и с большими рисками.

Apple store ChIfcapsho

ИА REGNUM: Сколько нужно денег, чтобы начать инвестировать?

Мария Абрамовская: Попробовать можно и с 1000 рублей, сумма должна быть такой, которой вам не жалко рискнуть. Но важно понимать: чем больше вы хотите заработать, тем больше должна быть сумма первоначальной инвестиции и тем дольше срок инвестирования. Это вопрос не нескольких месяцев, а нескольких лет — пяти, десяти и дольше (быстрее на бирже заработать можно трейдингом, но это не для новичков). Словом, если у вас сбережений, которые вы готовы вложить, десять тысяч рублей, то можно начать. Но желательно ежемесячно доинвестировать по такой же сумме, иначе доходность будет маленькая и вы разочаруетесь в этом деле. Если сумма, которой вы располагаете, 50−100 тысяч рублей, то тут уже можно собрать портфель с диверсификацией. Но повторю: даже 100 тысяч за год в миллион не превратится. Нужно время, и желательно систематически доинвестировать.