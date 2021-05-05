Варшава, , 14:55 — REGNUM 5 мая Польский экономический институт провел исследование, результаты которого говорят о том, что в настоящее время 6% заработных плат в республике оплачиваются «в конвертах», без уплаты необходимых налогов. Результаты исследования опубликованы на портале Polskie Radio 24.

«6% всех заработных плат в Польше выплачиваются «в конвертах». В общей сложности, на рынке Польши в этих незаконных процессах так или иначе задействованы 1,4 миллиона бизнесменом и их наемных работников. В результате этого бюджет Польши ежегодно не досчитывается 17 миллиардов злотых (около 4,48 миллиарда долларов США), которые должны были поступить в качестве налогов», — отмечается в докладе.

Аналитики подчеркивают, что выплата зарплат неофициально, «в конвертах» имеет серьезные экономические последствия — она вредит конкуренции на рынке, в результате чего условия у честных компаний становятся хуже, чем у тех, кто избегает уплаты налогов и выдает сотрудникам неофициальные заработки.

В результате исследования также выяснилось, что наиболее распространены зарплаты «в конвертах» в небольших компаниях, работающих в сфере услуг, особенно в сфере общепита.

«Небольшие компании больше остальных стараются сэкономить деньги, поэтому прибегают к выплате неофициальных зарплат, чтобы не уплачивать налоги», — отмечают исследователи.